HABER /  GALATASARAY
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var

Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var

Geçen sezon devre arasında Standart Liege'den Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan 25 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'ya talip var. 

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama için Aston Villa'nın talip olduğu iddia edildi.

Görüşmeler başlıyor
İngiliz basını, Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa'nın Kongolu stoper için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Luyindama'nın Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya mal olduğunu yazan gazeteler, resmi görüşmelerin çok kısa süre içinde başlayacağını da duyurdu.

Onay verilmesi çok zor
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in kilit isimlerinden Luyindama'nın satışına Galatasaray yönetiminin onay vermesinin çok zor olduğu da ifade ediliyor..

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Ağız kokusu ve diş eti hastalığının en önemli sebebi
Ağız kokusu ve diş eti hastalığının en önemli sebebi
Diyabet hastaları dikkat! Diş uzmanları sizi özellikle uyarıyor
Diyabet hastaları dikkat! Diş uzmanları sizi özellikle uyarıyor
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Yorumlar