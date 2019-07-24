Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var

Geçen sezon devre arasında Standart Liege'den Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan 25 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'ya talip var.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama için Aston Villa'nın talip olduğu iddia edildi.



Görüşmeler başlıyor

İngiliz basını, Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa'nın Kongolu stoper için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Luyindama'nın Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya mal olduğunu yazan gazeteler, resmi görüşmelerin çok kısa süre içinde başlayacağını da duyurdu.



Onay verilmesi çok zor

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in kilit isimlerinden Luyindama'nın satışına Galatasaray yönetiminin onay vermesinin çok zor olduğu da ifade ediliyor..