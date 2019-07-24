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Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Meksikalı futbolcu Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas’la her konuda anlaştı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.

Reyes'in menajerinin Fenerbahçe'ye bu anlaşma hakkında bilgi verdiği ve oyuncunun bonservisini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin Reyes için bir miktar da olsa bonservis bedeli isteyeceği gelen bilgiler arasında.

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