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Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor

Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor

Eljif Elmas'ı Napoli'ye rekor bir ücretle satan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Juventus'un dünyaca yıldızına sarı-lacivertli formayı giydirmek için harekete geçti.

180 bin euro'ya aldığı Eljif Elmas’ı Napoli'ye 16 milyon euro + bonuslarla satan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu için girişimlere başladı.

Sarı-Lacivertliler’in önceliklerinden biri orta sahayı kuvvetlendirmek. Luiz Gustavo için pazarlıklar sürerken, İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Sarı- Lacivertliler’in, Juventus’un transfer listesine koyduğu Sami Khedira için teklif yapan tek takım olduğu belirtildi.

Juventus baskı yapıyor
Haberde, İtalyan ekibinin yönetimi tarafında Tunuslu orta saha oyuncusunu, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

Kadroda düşünülmüyor
Juventus’un 32 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle kadroda düşünmediği, transfer döneminde başka bir kulübe gitmemesi halinde sözleşmesinin fesh edileceği kaydedildi.

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