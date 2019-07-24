HABER /  YEREL
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

İzmir'de yol verme meselesinden çıkan kavgada baba öldü oğlu yaralandı!

Demirören Haber Ajansı
İzmir'de yol verme meselesinden çıkan kavgada baba öldü oğlu yaralandı!

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada 57 yaşındaki baba Gürcan Karatosun dövülerek öldürüldü, 26 yaşıdaki oğlu Alican Karatosun ise yaralandı. Gözaltına alınan vücut geliştirme sporcusu 3 saldırgandan 2'si tutuklandı.

Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Baba öldü, oğlu yaralı
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Vücut geliştirme sporcusu çıktılar
Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.  Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, M.T. serbest bırakıldı. B.N. ve R.Ç.,  Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İlgili Haberler
Kayınpederi tarafından vurulan damada büyük şok! 40 bin lira tazminat ödeyecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu
Foto Galeri Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Suriyelilerin durumu! Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
Saadet Partililer Ekrem İmamoğlu'na oy verdi mi Temel Karamollaoğlu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var
Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Ağız kokusu ve diş eti hastalığının en önemli sebebi
Ağız kokusu ve diş eti hastalığının en önemli sebebi
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
Yorumlar