Kayınpederi tarafından vurulan damada büyük şok! 40 bin lira tazminat ödeyecek

19 yıl 2 ay hapis cezası

Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonrasında mahkeme, kayınpederi, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı ise cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. Sezgin Selek'e yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kerim Özel toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.