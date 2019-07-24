Kayınpederi tarafından vurulan damada büyük şok! 40 bin lira tazminat ödeyecek
İZMİR 'in Karabağlar ilçesinde boşanmak istediği için kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Seçkin Selek mahkemenin verdiği kararla büyük şok yaşadı.
Boşanma davasına bakan hakimin, 'vurulma olayıyla boşanma davasında bağ olmadığına' kanaat getirerek verdiği kararı temyiz eden Selek, "Kayınpederim 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boşanmak istediğim için kayınpederim canıma kastetti. Ama aile mahkemesi boşanma davasında 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Bu kararın adil olmadığını düşünüyorum" dedi.
Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek Kardeşler'in Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, 5 yıl önce evlenen kızı Sinem Selek'e boşanma davası açan damadı Seçkin Selek'in dükkanına gitti.
Saçmaların isabet etmesiyle yaralandı
Bir elinde çanta olan kayınpeder, diğer elinde örtüye sarılı halde taşıdığı pompalı tüfeği çıkartarak, art arda damadına ateşledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Kardeşler, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.
19 yıl 2 ay hapis cezası
Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonrasında mahkeme, kayınpederi, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı ise cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. Sezgin Selek'e yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kerim Özel toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.