Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu
Demirören Haber Ajansı
ADANA'da 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan 34 yaşındaki Fazıl S., motosikleti ile geldiği köprüden nehre atladı. Fazıl S. suda kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel S. (61), "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek, gözyaşı döktü.
Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, köprü üzerinde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin Fazıl S.'ye ait olduğunu tespit ederek, ailesine ulaştı.
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Hemen köprü üzerine gelen anne Aysel S. ile babası Ramazan S., oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi.
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Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi. Fazıl S.'yi arama çalışmaları sürüyor.
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