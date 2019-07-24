Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu

ADANA'da 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan 34 yaşındaki Fazıl S., motosikleti ile geldiği köprüden nehre atladı. Fazıl S. suda kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel S. (61), "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek, gözyaşı döktü.

Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu - Sayfa 1

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, köprü üzerinde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.

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Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu - Sayfa 2

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin Fazıl S.'ye ait olduğunu tespit ederek, ailesine ulaştı.

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Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu - Sayfa 3

Hemen köprü üzerine gelen anne Aysel S.  ile babası Ramazan S., oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi.

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Adana'da oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu - Sayfa 4

Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi. Fazıl S.'yi arama çalışmaları sürüyor. 

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