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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Siirt'te açıkladı ilçelerimizde yaygınlaştıracağız

Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Siirt'te açıkladı ilçelerimizde yaygınlaştıracağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çeşitli ilçelerimizde, belirli okullarımızda Tasarım Beceri Atölyeleri'nin yaygınlaşması hususunda bir öncü çalışma olarak Siirt'i öne çıkarmış bulunuyoruz. Yapılacak çalışmalara katkı sağlayan iş insanlarımıza, değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, kentin eğitim kalitesini konusunda değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

"Siirt'in eğitimle ilgili mevcut fotoğrafını çektikten sonra bir yıllık yol haritası çıkartıp, akabinde de bu yol haritasını hayata geçirmek için bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz." diyen Selçuk, yapacakları değerlendirmelerle önlerindeki süreç içerisinde neler yapıp, yapmayacaklarını ortaya koyacaklarını belirtti.

Selçuk, Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kentte yaygınlaşmasıyla ilgili girişimlerin olacağını aktararak, "Çeşitli ilçelerimizde, belirli okullarımızda Tasarım Beceri Atölyeleri'nin yaygınlaşması hususunda bir öncü çalışma olarak Siirt'i öne çıkarmış bulunuyoruz. Yapılacak çalışmalara katkı sağlayan iş insanlarımıza, değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Ali Fuat Atik ile görüşen Bakan Selçuk, daha sonra Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Vali Atik ve Siirtli iş insanı Ethem Sancak arasında ilk etapta 45 Tasarım Beceri Atölyesi kurulması için protokol imzalandı. Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de hazır bulundu.

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