Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam

Memur-Sen memurlar için zam talebini açıkladı. Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.

2021 için 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.

Sendikalar, hükümetle pazarlık masasına oturmadan önce talep ettikleri zammı da açıkladı. Hangi sendika ne istiyor. İşte rakamlar...

Türkiye KAMU-SEN'in istedikleri

Dün ilk olarak Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zamlar şu şekilde;

2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam

2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam

Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

600 lira seyyanen zam

KESK'in zam talebi

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri ise şunlar;

2020 yılı için yüzde 38 zam

2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı

AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun

478 lira eş yardımı

Her bir çocuk için 500 lira yardım

Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı