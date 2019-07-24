Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Memur-Sen memurlar için zam talebini açıkladı. Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.
2021 için 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.
Sendikalar, hükümetle pazarlık masasına oturmadan önce talep ettikleri zammı da açıkladı. Hangi sendika ne istiyor. İşte rakamlar...
Türkiye KAMU-SEN'in istedikleri
Dün ilk olarak Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zamlar şu şekilde;
2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam
2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam
Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
600 lira seyyanen zam
KESK'in zam talebi
KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri ise şunlar;
2020 yılı için yüzde 38 zam
2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı
AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun
478 lira eş yardımı
Her bir çocuk için 500 lira yardım
Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı