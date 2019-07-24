Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi Berat Albayrak bizzat karşıladı
ABD'de tutukluluk hali biten Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay sonra THY uçağıyla İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılamaya Berat Albayrak ile birlikte ailesi karşıladı.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün İstanbul'a geldi.
'Ailemi, memleketimi çok özledim' diyen Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi.
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı, havalimanında ilk olarak annesi Ayşe Atilla karşıladı.
Berat Albayrak havalimanındaydı
Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da vardı. Albayrak, Hakan Atilla'yı sarılarak kucakladı.
Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:
''Çok güzel bir gün. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan Atilla, sağ salim geldi ailesiyle buluştu. Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyuyorum. Kısa bir tatil yapacak daha sonra tekrar konuşacağız. Hakan Atilla'nın şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini ne kadar güzel anneler olduğunu hep birlikte gördük. Hepsinden allah razı olsun.''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'ye ulaşan Hakan Atilla'yı cep telefonundan arayıp konuştu.
Hakan Atilla medya mensuplarına açıklama yapmazken, onu havalimanında da sadece Anadolu Ajansı görüntüledi.
Ne olmuştu?
Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a gönderilmişti.
Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.
İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.