Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi Berat Albayrak bizzat karşıladı

ABD'de tutukluluk hali biten Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay sonra THY uçağıyla İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılamaya Berat Albayrak ile birlikte ailesi karşıladı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün İstanbul'a geldi.

'Ailemi, memleketimi çok özledim' diyen Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı, havalimanında ilk olarak annesi Ayşe Atilla karşıladı.

Berat Albayrak havalimanındaydı



Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da vardı. Albayrak, Hakan Atilla'yı sarılarak kucakladı.

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:

''Çok güzel bir gün. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan Atilla, sağ salim geldi ailesiyle buluştu. Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyuyorum. Kısa bir tatil yapacak daha sonra tekrar konuşacağız. Hakan Atilla'nın şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini ne kadar güzel anneler olduğunu hep birlikte gördük. Hepsinden allah razı olsun.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'ye ulaşan Hakan Atilla'yı cep telefonundan arayıp konuştu.

Hakan Atilla medya mensuplarına açıklama yapmazken, onu havalimanında da sadece Anadolu Ajansı görüntüledi.