Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı annesini görünce darmadağın oldu

Havaalanında Albayrak bizzat karşıladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı. Albayrak, Hakan Atilla'yı sarılarak kucakladı ve bir çiçek takdim etti.