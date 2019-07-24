Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı annesini görünce darmadağın oldu
ABD'de tutukluluk hali biten Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay sonra THY uçağıyla İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılamaya Berat Albayrak ile birlikte ailesi karşıladı.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün İstanbul'a geldi. Ailemi, memleketimi çok özledim' diyen Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi.
Annesini görünce gözyaşlarını tutamadı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı, havalimanında ilk olarak annesi Ayşe Atilla karşıladı. Atilla oğluna sıkı sıkı sarılıp hasret giderdi. Atilla'nın annesine sarıldığı esnada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Eşi böyle karşıladı
Atilla'yı karşıyalanlar arasında eşi Burçin Atilla ve oğlu Burkan Atilla da vardı. Atilla'nın eşi ve oğluna kavuşma anları duygulandırdı.
Havaalanında Albayrak bizzat karşıladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı. Albayrak, Hakan Atilla'yı sarılarak kucakladı ve bir çiçek takdim etti.