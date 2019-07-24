Hakan Atilla Türkiye'de Bakan Berat Albayrak karşıladı

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, duygularını şu şekilde ifade etti; ''Çok güzel bir gün. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan Atilla, sağ salim geldi ailesiyle buluştu. Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyuyorum. Kısa bir tatil yapacak daha sonra tekrar konuşacağız. Hakan Atilla'nın şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini ne kadar güzel anneler olduğunu hep birlikte gördük. Hepsinden allah razı olsun.''