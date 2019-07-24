POLİTİKA

Hakan Atilla Türkiye'de Bakan Berat Albayrak karşıladı

ABD'de tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türk Hava Yollarının (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan saat 11.30 itibariyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, duygularını şu şekilde ifade etti; ''Çok güzel bir gün. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan Atilla, sağ salim geldi ailesiyle buluştu. Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyuyorum. Kısa bir tatil yapacak daha sonra tekrar konuşacağız. Hakan Atilla'nın şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini ne kadar güzel anneler olduğunu hep birlikte gördük. Hepsinden allah razı olsun.''

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