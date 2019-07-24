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24 Haziran Türkiye Gündemi

24 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Kılıçdaroğlu tavrını koydu! CHP'de kurultay ertelenmiyor

CHP MYK'da olağan kurultay süreci masaya yatırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.

Türkiye'nin F-35'leriyle ilgili üretici firmadan da kritik hamle geldi!

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından üretici firma Lockheed Martin de Türkiye'nin ürettiği parçaların ABD'de üretilmesi için çalışmaya başladı.

AB'den ABD'ye '35 milyar euroluk' tehdit!

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulaması halinde 35 milyar euroluk ticari misilleme yapılacağını bildirdi.

Tüm Suriyeliler gönderilecek mi? Bakan Soylu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dönemlerde kamuoyunda çok sık gündem haline gelen göçmenlerle ilgili önemli verileri açıklayıp kritik değerlendirmelerde bulundu.

Ruhsar Pekcan: Firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış, demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor” dedi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için Tottenham'la anlaştı! Comolli işi bitirdi

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın ön liberosu Victor Wanyama'nın kiralanması konusunda Tottenham ile anlaştı.

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