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Ankara'da düğünde vurulan 'çocuk damat' öldü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Hüseyin Furkan Koca (16), düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin (27) ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. (27) ise olay yerinden kaçtı

Olay, akşam saatlerinde Sincan Plevne Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Hüseyin Furkan Koca’nın düğününden bir gün önceki kına gecesinde, iddiaya göre akrabalar arasında ‘yan bakma’ tartışması çıktı. Düğün sırasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede  kavgaya dönüştü. Muhammed G. iddiaya göre, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayla havaya ateş açtı, seken kurşun kalabalık arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Muhammed G. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

ÇOCUK DAMAT ÖLDÜ, AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Damadın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, Muhammed G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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