Amazon ormanlarında ilkel Awa Kabilesi üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Seneler önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor. Görüntülerde de, modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara'yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü. Maranhao bölgesinin kuzeyinde çekilen görüntüler, Awa'lara yakın bir bölgede yaşayan Guajajara kabilesi üyelerinden Flay Guajajara tarafından kaydedildi. Flay Guajajara, bölgenin izole edilmiş yerli halkını korumak için düzenlediği kampanyalarla bilinen bir kabile üyesi.