GÜNCEL

Su sayacı hırsızıyla apartman sakini arasındaki kovalamaca kamerada

İSTANBUL (İHA) Gaziosmanpaşa’da, farklı tarihlerde apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalan hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızın apartman sakini tarafından kovalandığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde ilçedeki bazı apartman dairelerine ait 19 su sayacı, kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak günlerce faillerin izini sürdü. İncelenen bir güvenlik kamera görüntüsünde, apartman sakinine yakalanan hırsız ile vatandaş arasında yaşanan kovalamaca yer aldı. Yapılan eşkal çalışmalarında, saatleri çaldığı ileri sürülen Serkan T. (31), 21 Temmuz’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yakalanan sayaç hırsızının, 16’sı açıktan hırsızlık, 5’i uyuşturucu ticareti ve kullanımı ve taksirle adam yaralama gibi poliste 22 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor’un "Keşan" motifli forması rekor kırıyor
Trabzonspor’un "Keşan" motifli forması rekor kırıyor
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
MSB önemli gelişmeyi açıkladı! ABD ile güvenli bölge çalışmaları başladı!
Eljif Elmas Napoli forması giydi
Eljif Elmas Napoli forması giydi
Rusya'dan, Türkiye ile havacılıkta iş birliğini genişletebiliriz mesajı
Rusya'dan, Türkiye ile havacılıkta iş birliğini genişletebiliriz mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Kudüs tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Kudüs tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü
Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü
İkra'nın akülü arabasını çalanlar kamerada
İkra'nın akülü arabasını çalanlar kamerada
Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi
Ravza Kavakçı Kan kimdir Merve Kavakçı'nın kardeşi
Kimse cüret edemez! TSK dokunulmaz kıldı bu görüntüyü izleyin
Kimse cüret edemez! TSK dokunulmaz kıldı bu görüntüyü izleyin
Sınırda karlar eridi ortaya çok sayıda göçmen cesedi çıktı
Sınırda karlar eridi ortaya çok sayıda göçmen cesedi çıktı
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
İstanbul'da taksici dehşeti! Yolcusuna bıçakla saldırdı zor ayırdılar
İstanbul'da taksici dehşeti! Yolcusuna bıçakla saldırdı zor ayırdılar
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?