23 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de yeni başbakanı seçilen Boris Johnson ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.

İmamoğlu'ndan yeni atama!

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin önemli iştiraklerinden Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne Elif Ayşe Artaman'ı atadığı öğrenildi.

Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar!

Selahattin Demirtaş, öğrencilik yıllarındaki müzik grubundan, yeni romanına ve Sırrı Süreyya Önder'le film projesine kadar bir çok konuda açıklamalar yaptı.

Tüm Suriyeliler gönderilecek mi?

Süleyman Soylu son dönemlerde kamuoyunda çok sık gündem haline gelen göçmenlerle ilgili önemli verileri açıklayıp kritik değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili Turan sert çıktı

Bülent Turan, "Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu!

İngiltere bugün yeni başbakanını seçti. Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini oldu.