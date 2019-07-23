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Adana'da gebe kediyi köpeğin önüne atarak parçalattılar

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği 'Çıtır' adlı kedi, kimliği belirsiz kişiler tarafından, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıldı. Köpeğin saldırıp parçaladığı Çıtır öldü, olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki marketi işleten Zehra Kuşçu'nun 2, 5 yıldır beslediği 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken karşıdan gelen kimliği belirsiz kişilerin tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, şüpheliler tarafından yakalanıp köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, Çıtır’ın önce köpekten kaçarak otomobilin altına saklandığı ardından şüphelilerin kediyi zorla köpeğin önüne attıkları görülüyor. Bunun üzerine köpek kediyi parçalayıp öldürüyor.

'KUYRUĞUNDAN TUTUP KÖPEĞİN ÖNÜNE ATMIŞLAR'

Kedisi Çıtır'ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, "Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılar" dedi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayla ilgili soruşturma başlattı.

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