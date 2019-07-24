DÜNYA

Dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi!

Brezilya Amazonu’nda yaşayan ilkel Awa Kabilesi üyelerinin görüntüleri kaydedildi. Dış dünyayla hiç temas kurmadıkları bilinen kabile üyelerinin yaşamları ise doğal yaşamın yok edilmesi sonucunda tehlike altında.

Brezilya'nın Amazon ormanlarında modern hayattan uzak ve izole bir şekilde yaşayan Awa kabilesi üyeleri doğal avlanma alanlarında görüntülendi. Seneler önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor.

Görüntülerde de, modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara'yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ancak, Koloni döneminde kölelik ve yok edilme riskleri sebebiyle sürekli hareket halinde yaşamaya başlayan Awa kabilesi üyeleri, doğal yaşamın günden güne yok edilmesiyle birlikte tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya.

Maranhao bölgesinin kuzeyinde çekilen görüntüler, Awa'lara yakın bir bölgede yaşayan Guajajara kabilesi üyelerinden Flay Guajajara tarafından kaydedildi.

Flay Guajajara, bölgenin izole edilmiş yerli halkını korumak için düzenlediği kampanyalarla bilinen bir kabile üyesi.

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