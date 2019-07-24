MEDYA

Tozkoparan 28. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan 28. yeni bölümüyle 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen uçaklar satışa çıkarılıyor
Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen uçaklar satışa çıkarılıyor
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'lerin savaş uçaklarını 20 dakika içerisinde...
Trump: NATO üyesi ülkeler ABD'yi kazıklıyor
Trump: NATO üyesi ülkeler ABD'yi kazıklıyor
Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırım toplantısında neler konuşuldu ilk açıklama geldi
Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırım toplantısında neler konuşuldu ilk açıklama geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimse Bilmez 8. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 8. bölüm fragmanı
Ankara'da düğünde vurulan 'çocuk damat' öldü
Ankara'da düğünde vurulan 'çocuk damat' öldü
Lise nakilleri ne zaman başlıyor 2019 lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Lise nakilleri ne zaman başlıyor 2019 lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi!
Dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi!
Erkenci Kuş 50. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 50. bölüm ön izleme
Otomobil devi Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
Otomobil devi Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
Yarış otomobilleri izleyenlerin arasına daldı: 7 yaralı
Yarış otomobilleri izleyenlerin arasına daldı: 7 yaralı
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!