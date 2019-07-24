MAGAZİN

Didem Soydan "Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim"

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafları atanları ifşa edeceğini söylerken bomba itiraflarda bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğrafların yanı sıra ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le yaşadığı aşkla gündeme gelen manken Didem Soydan, yeni bir platformda karşımıza çıktı. Didem Soydan ile Niko interaktif bir oyun olan Pub Story oynadı. 35 yaşındaki manken, kendisine gelen bir sorulara cesur cevaplar vererek hayranlarının merakını gidermeye çalıştı. Sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafların atılıp atılmadığı şeklindeki soru üzerine Didem Soydan, o fotoğrafları atanları ifşa edeceğini açıklarken şu ifadeleri kullandı; ''Çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum'': "Bana DM’den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Buradan Nesrin Cavadzade'ye selamlarımı söylüyorum. Bunu ilk o söylemişti.

''Maruz bırakıyorlar çünkü'': Bunlar bu kadar rahat gönderiyorlarsa, okeyler demek ki ifşa olmaya. Okey değillerse bile ben ifşa olmalarına okey oluyorum. Maruz bırakıyorlar çünkü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de hapis yatan Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye böyle geldi
ABD'de hapis yatan Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye böyle geldi
İzmir'de yol verme meselesinden çıkan kavgada baba öldü oğlu yaralandı!
İzmir'de yol verme meselesinden çıkan kavgada baba öldü oğlu yaralandı!
Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var
Galatasaraylı Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip var
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe Diego Reyes'ten kurtuluyor! İşte yeni takımı
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak
Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak
24 Haziran Türkiye Gündemi
24 Haziran Türkiye Gündemi
Bilecik'te serasında uyuşturucu bulunan bir kiyi tutuklandı!
Bilecik'te serasında uyuşturucu bulunan bir kiyi tutuklandı!
Elazığ'da 200 yıllık tahıl ambarı bulundu
Elazığ'da 200 yıllık tahıl ambarı bulundu
Canevim 9. bölüm fragmanı
Canevim 9. bölüm fragmanı
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
Her Yerde Sen 7. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 7. bölüm 2. fragmanı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor MEB 2019 BİLSEM sonuç sorgulama