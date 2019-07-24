Didem Soydan "Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim"

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğrafların yanı sıra ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le yaşadığı aşkla gündeme gelen manken Didem Soydan, yeni bir platformda karşımıza çıktı. Didem Soydan ile Niko interaktif bir oyun olan Pub Story oynadı. 35 yaşındaki manken, kendisine gelen bir sorulara cesur cevaplar vererek hayranlarının merakını gidermeye çalıştı. Sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafların atılıp atılmadığı şeklindeki soru üzerine Didem Soydan, o fotoğrafları atanları ifşa edeceğini açıklarken şu ifadeleri kullandı; ''Çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum'': "Bana DM’den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Buradan Nesrin Cavadzade'ye selamlarımı söylüyorum. Bunu ilk o söylemişti.

''Maruz bırakıyorlar çünkü'': Bunlar bu kadar rahat gönderiyorlarsa, okeyler demek ki ifşa olmaya. Okey değillerse bile ben ifşa olmalarına okey oluyorum. Maruz bırakıyorlar çünkü.