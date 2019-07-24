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Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak

TLC Türkiye kanalında yayınlanan Temizlik Avcıları programı FOX TV'ye transfer oldu. Programın sevilen yüzü Kadir Ezildi ise yeni adıyla Temizlik Benim İşim programının sunuculuğunu üstelenecek.

TLC Türkiye kanalında ekrana gelen ve büyük beğeni toplayan temizlik programı Fox TV'ye transfer oldu. Programın yeni adı ise Temizlik Benim İşim adı oldu. Programın sunuculuğunu ise renkli karakteriyle tanınan Kadir Ezildi oldu.

Transfer oldu

FOX TV'de hafta içi her gün ekrana gelmesi beklenen programın yapımcısı ise yine Talya yapım olacak. Yeni programın çekimleri bayramdan sonra başlayacak ve program Eylül ayında ekrana gelecek.

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