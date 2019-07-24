POLİTİKA

Süleyman Soylu canlı yayında Suriyelilerin durumunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı programında gündeme ve özellikle Suriyeli göçmelerin durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli sorulara ve eleştirilere yanıt verdi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meseleye sadece Suriyeliler  perspektifinden bakmak eksik olur. Bütün dünyada bir göç dalgası var. Bunların bir kısmı kaçak, düzensiz. Dünyada gittikçe artan bir gelir eşitsizliği var. ABD eksenli dünyayı istikrarsızlaştırma çabası var. Göç dalgalarının sebebi biz değiliz. Dünyada bütün kıtalarda Afrika'dan Güney Amerika'ya Avrupa'dan Asya'ya kadar bütün göç dalgaları bir tsunami haline geldi. Bunun sebepleri istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, suya, eğitime, adalete erişimdeki zorluklar. Terör, çatışmalar, enerji yataklarındaki rakabetler. 

'Olağanüstü bir baskı var'

Dengesizlikler aşırı göç dalgaları ortaya çıkaracaktır. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da şunu görüyoruz, hükümetlerin en temel problemlerinden bir tanesi göç meselesi. Bize Asya bandından doğu ve güneyimizden olağanüstü bir baskı var. Türkiye'de toplam 5 milyon göçmen var. 1 milyon 23 bin civarında ikametli olanlar var. Öğrenci ve çalışanlar. Türkiye içerisinde uzun zamandan beri bulunuyorlar. Türkiye dengeli bir politikayla bu meseleyi yönetiyor. Türkiye hem kaçak göçle mücadeleyi hem düzenli göçün hangi noktaya evrileceğini bir strateji ile tutmaktadır. Türkiye 8 yıldır Suriyelilerle ilgili stratejik adımlar attı. Bütün dünyanın beceremediği meseyi başarılı bir şekilde yürüttü. 

Bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısı

2019 yılında 163 bin kaçak göçmen yakaladık. Kendi ülkelerine gönderdiğimiz, sınır dışı ettiğimiz 2018'de 56 bin kaçak göçmen var. Bu yıl şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen gönderildi. Elimizde biletleri alınmış 7 bin kaçak göçmen daha var.

Biz bu kaçak göçmen konusunda neler yapıyoruz? Sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini artırıyoruz. Sınırlarımızdan kuş uçmayacak sistemi kuruyoruz. Sensör, kamera, gece görüş kameralarını kuruyoruz. Peki nasıl geliyorlar, sınırlarımızın coğrafi yapısı nedeniyle. Bir Türkiye'de para kazanıp ülkelerine dönmek istiyorlar. Bir kısmı da geçiş olarak kullanıp Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Bu yıl 144 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Aylan bebek vakasını bütün dünya biliyor. Dün bir çocuğun kurtarılması için büyük bir çalışma yapıldı.

Eleştirilere yanıt

Bize karşı eleştiriler var. Aklınız başınıza bugün mü geldi diye. Bu yanlış. Türkiye 2011 yılından beri strateji uyguluyor. Önce kamplara alındılar, kayıt altına alınması için. Bu ülkede benim bilmediğim kayıtlı olmayan kimsenin olmaması lazım. Biz bunları kayda aldık. 57 kategoride bu güncellemeyi yaptık. Ben seni kayıt olduğu ilde kabul ediyorum dedik. Birkaç ili kayıt kapsamından çıkardık. Kabul etmiyoruz kayıt dedik."

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