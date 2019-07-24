Diploma töreninde sevgilisine evlenme teklif eden adama tepki yağdı

Essex Üniversitesi’nde İngiliz Dili alanında yüksek lisansını tamamlayan 25 yaşındaki Agne Banuskeviciute, diploma töreninde dokuz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Edgaras Averbuchas’ın evlilik teklifi sürpriziyle karşılaştı.

Essex Üniversitesi, çiftin bu anlarına ait videoyu sosyal medyadan paylaştı. Ancak çift her ne kadar mutluluklarını paylaşsa da bu videonun yayılmasıyla birlikte ağır eleştiriler de yağmaya başladı.

Feministlerin ağırlıkta olduğu geniş bir kesim 27 yaşındaki Edgaras Averbuchas’ı, ‘kız arkadaşının büyük gününü çalmakla ve zekâsından korkmakla’ suçladı.