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Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) Havaalanlarında bekleyen hava araçlarının terkini, hurdaya ayrılması ve tasfiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçağın apron dışına çıkarılmasını sağlayacak.

Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar yıllardın kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları  haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.  Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994  yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor. Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor. Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra  UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca  hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.

Hurda uçakların kaldırılmasına sağlayacak  yönetmelik yürürlüğe girdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) Havaalanlarında bekleyen hava araçlarının terkini, hurdaya ayrılması ve tasfiye ödemelerine ilişkin usul ve esasları hakkında yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik özellikle Atatürk Havalimanı'ndaki 17 hurda uçağın dıyarı çıkarılmasını sağlayacak.  Buna göre havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirecek. Genel Müdürlük, havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri 30 gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek, bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

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