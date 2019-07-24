GÜNCEL

İstanbul’da otobüsü sollamak isteyen motosikletli gencin kazası kamerada

Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli genç, belediye otobüsünü sollamak istediği esnada refüje girerek takla attı. Yere savrularak hafif şekilde yaralanan gencin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden gezinti için çıkarak 34 BRN 698 plakalı motosikletine binen Tayip Ö., cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra yavaş bir şekilde ilerleyen belediye otobüsünü sollamak için hızlandı. Ters istikametten sollama yapmak isteyen genç, otobüsü geçecek aralığı bulamayınca refüje çıktı. Trafik levhasına çarpan genç takla atarak yere savruldu. Kaza sonucu motosikletli genç hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak gencin yanına geldi. Gencin motosikletini kaldırmasında yardımcı olan vatandaşlar durumunun nasıl olduğunu sordu. İyi olduğunu belirten genç, maddi hasar gören motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!
Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!
Zeytinburnu'nda pantolon deneyen gencin 200 bin doları çalındı!
Zeytinburnu'nda pantolon deneyen gencin 200 bin doları çalındı!
Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!
Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüsü
Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüsü
Diploma töreninde sevgilisine evlenme teklif eden adama tepki yağdı
Diploma töreninde sevgilisine evlenme teklif eden adama tepki yağdı
Bursluluk parası kaç lira 2019 5. sınıf-6.sınıf burs ödeme günleri
Bursluluk parası kaç lira 2019 5. sınıf-6.sınıf burs ödeme günleri
Ümraniye’de trafikte tekme tokat kavga kamerada
Ümraniye’de trafikte tekme tokat kavga kamerada
ABD'de şoke eden görüntü! Kavgada düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti
ABD'de şoke eden görüntü! Kavgada düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları
Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu
Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu