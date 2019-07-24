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Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı

2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye alacak. Hasic, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 2'nci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirecek.

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından bugün 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı.

Kampta sürpriz isim
17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek. 



İşte kamp kadrosunda yer alan isimler
Teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımın Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayır



Öte yandan Beşiktaş Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

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