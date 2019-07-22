Bursluluk sınavı sonuçları 2019 MEB açıklandı TC ile osdgm sorgulama
Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanabiliyor. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.
Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla PYBS sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. Burs almaya hak kazananlar lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak 260 lira alacak. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alacağı burs parası Vakıfbank'a yatırılacak.
Eski adıyla PYBS bursluluk sınav sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden saat 11.00'da sorgulamaya açıldı. Burs durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler siteye akın edince sistemde aşırı yoğunluk oluştu.
Bursluluk Sınavı Sonuçları sorgulama ekranı
İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak veriliyor. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak.
SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ: Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.