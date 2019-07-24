Antalya'da otelin havuzuna düşen Rus çocuk boğuldu!
Anadolu Ajansı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir otelin havuzuna düşen 5 yaşındaki Rus uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti.
Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu ailenin 5 yaşındaki çocukları Mikhail Galimzıanov otelin havuzuna düştü. Küçük çocuğun suda hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu otel yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
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