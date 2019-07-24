Dopingli güreşçi Taymazov'un ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı

ÖZBEKİSTAN ve Rusya vatandaşı eski güreşçi Artur Taymazov'un, 2008 Pekin'in ardından 2012 Londra Olimpiyatları'nda elde ettiği altın madalya da doping gerekçesiyle geri alındı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, Taymazov'un 2012 Londra Olimpiyatları'na ait numunelerinin, yeni teknoloji yardımıyla yeniden doping testine tabi tutulduğu belirtildi. Numunelerde yasaklı "steroid turinabol" maddesine rastlandığı aktarıldı.

Bu sonucun ardından, o dönem Özbekistan adına yarışan Taymazov'un, 2012 Londra Olimpiyatları'nda erkekler 120 kilo serbest stilde elde ettiği altın madalya ve derecesi geri alındı.

40 yaşındaki eski sporcunun, aynı gerekçeyle 2008 Pekin Olimpiyatları'nda elde ettiği altın madalya ve derecesi de iki yıl önce geçersiz sayılmıştı.

Geriye dönük yapılan testlerle 2012 Londra Olimpiyatları'nda dereceleri geri alınan sporcu sayısı ise 7'si altın madalyalı olmak üzere 60'a çıktı.