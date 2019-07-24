Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "ABD ile mutabakata varamazsak gereğini yaparız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin önerisi bizi tatmin eder düzeyde değil. Henüz mutabakat sağlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz." diye konuşan Çavuşoğlu, "Bir oyalama olmaması gerekiyor bizim sabrımız tükendi" diye konuştu.

Türkiye'ye gönderilen Hakan Atilla ile ilgili de "Biraz yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem dedi" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Mutabakata varamazsak gereğini yaparız"

-(Güvenli bölge) ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. İdlib'de saldırıların durdurulmasını istedik, İdlib'deki çatışmaların durdurularak siyasi sürece odaklanmamız gerektiğini vurguladık. ABD'nin yeni önerisi bizi tatmin edici değil. Henüz mutabakat sağlamış değiliz. ABD ile mutabakata varamazsak gereğini yaparız.

Suriye Anayasa Komitesi

-İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz.

Güvenli bölge tartışması

-ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraların kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. BU konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı.

ABD'liler silah veriyor

-Terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor ve ABD'liler de silah veriyor. Süreç uzayınca harekat konusunda hazırlığımız oldu. ABD ekiplerimizi gönderiyoruz o zamana kadar harekat başlatmayın dedi. Görüşme günü CENTCOM komutanının YPG/PKK ile görüşmesi samimi olmadığının göstergesi oldu.