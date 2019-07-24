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Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!

Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!

KUZEY IRAKLI turistlerin Uzungöl'de lince uğradığı saldırı görüntülerinin ardından 10 bin turist, Karadeniz planlarını iptal etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, her yaz turistlerin merakla gittiği yerlerden biri.

Bölgeye giden turistler, şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan olay, Karadeniz turizmine büyük bir darbe vurdu.

Turistleri linç girişimi

Kuzey Irak'tan Uzungöl'e giden turist grubunun elindeki "Kürdistan" yazılı atkıyı gören provokatörler ortalığı karıştırdı ve turistleri linç etmeye kalktı.

Yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulunduruluyor

Trabzon Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken, turistler yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Karadeniz seyahatlerini iptal etmeye başladı.

10 bin rezervasyon iptal

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği'nin elindeki verilere göre, şu ana kadar iptal edilen rezervasyonların sayısı 10 bine ulaştı.

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