HABER /  GÜNCEL
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu

Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu

YÖK, sağlık ve ilahiyat bölümünü önlisans olarak okuyan ve 2 yıllık üniversiteden mezun olanlar için lisans tamamlama başvuru ekranı açtı. Peki sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezun olanlar nasıl lisans tamamlama başvurusu yapacak, şartlar neler?

Lisans tamamlama 2019 başvurusu için YÖK ilahiyat lisans tamamlama başvuru ekranını açtı. Yerleştirme işlemleri, adayların mezuniyet not ortalamalarının iki katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak. Peki, 2019 sağlık lisans tamamlama başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ
Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Memur-Sen memurlar için 2020-2021 zam talebini açıkladı işte rakam
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı
Beşiktaş Ajdin Hasic'i deneyecek! 17'lik isim herkesi şaşırttı
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Ali Koç Eljif Elmas'ı rekor paraya sattı dünya yıldızını alıyor
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Erdoğan'dan yaptırım kararına sert tepki: Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
Giresun'da bir kadın tacizcisini baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı
ÖNCEKİ HABERLER
Reina saldırısında ölen Tunuslu çiftin ailesine tazminat
Reina saldırısında ölen Tunuslu çiftin ailesine tazminat
Zeytinburnu'nda pantolon deneyen gencin 200 bin doları çalındı!
Zeytinburnu'nda pantolon deneyen gencin 200 bin doları çalındı!
Lise polislik alımı ne zaman 2019 polislik başvuru ekranı
Lise polislik alımı ne zaman 2019 polislik başvuru ekranı
Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!
Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!
Dopingli güreşçi Taymazov'un ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı
Dopingli güreşçi Taymazov'un ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı
Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan 'Kandırıldım' dedi! Bomba bir Acun Ilıcalı itirafında bulundu!
Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan 'Kandırıldım' dedi! Bomba bir Acun Ilıcalı itirafında bulundu!
Yorumlar