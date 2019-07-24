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Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi

Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi

Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray, Mbaye Diagne'nin fiyatını kadrosuna kattığı rakam olan 13 milyon Euro’ya kadar düşürdü.

Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda. 

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı. Ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü, söz konusu rakamın çok uzağında kaldı.

Afrika Kupası'nı boş geçti
En kötü ihtimalle oyuncuyu aldığı fiyat olan 13 milyon Euro'ya satmayı planlayan Cimbom, Diagne'nin Afrika Kupası'nı boş geçmesi nedeniyle bu hedefine de ulaşamadı.

9.5 milyon Euro'luk teklif getirebildi
Tam yetki verilen menajer William D'Avila, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan 9.5 milyon Euro'luk teklif getirebildi. Gol kralı forvetinden zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, pazarlıklarda 13 milyon Euro'yu şart koşuyor ve Diagne transferinde süreç uzuyor.

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