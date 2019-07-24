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Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı! 10 yaralı

Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı! 10 yaralı

ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Burhaniye durağında meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan vatandaşlara ambulansta ilk tedavileri yapıldı.

Kaza ile ilgili polis yolculardan bilgi aldı

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada polis yolculardan bilgi aldı.

Ciddi bir hasar oluşmadı

Kısa süreli paniğe neden olan kazada ciddi bir hasar oluşmazken yolcular başka metrobüslere aktarıldı. Kazada bir metrobüsün ön tarafı diğer metrobüsün ise arka tarafı hasar gördü.

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