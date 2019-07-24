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Şişli'de cinayet! Moğolistanlıyı ev arkadaşları öldürülmüş

Demirören Haber Ajansı
Şişli'de cinayet! Moğolistanlıyı ev arkadaşları öldürülmüş

ŞİŞLİ'de gürültü yaptıkları gerekçesiyle ve ev arkadaşları olan 44 yaşındaki Bolbaatar Tserennamıd'i döverek öldüren kız arkadaşını yaralan Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Dövülmesinin ardından evden kovulan Tserennamıd'in 2 gün dolaştığı, sınır dışı edilmek korkusuyla doktora gitmeyince de beyin kanaması sonucu öldüğü öğrenildi.

Şişli, Mecidikeyöy mahallesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis Tserennamıd'ın son kaldığı eve gittiğinde onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

Dairede kan izleri bulundu
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bolbaatar Tserennamıd, sadece 2 gündür ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C.(43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, dairenin her tarafında kan izleri gördü.  Evin her yerinde kan izleri bulunduğu bazılarının temizlenmeye çalışıldığı görüldü.

Kız arkadaşının ifadesi detayları ortaya çıkardı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız arkadaş Myanganbuyar C.'ye ulaştığında işlenen cinayetin de detayları ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda 17 Temmuz 2019 günü Bolbaatar Tserennamıd ile kız arkadaşının, evin farklı odalarında kalan Moğolistan uyruklu kişiler tarafından feci şekilde dövüldükleri tespit edildi. Şüphelilerin dayağın ardından iki kişiyi eşyaları ile birlikte evden attıkları belirlendi. İkilinin başka bir ev tuttukları yaralı halde iki gün dolaşan Bolbaatar Tserennamıd'in sınırdışı edilmek korkusuyla hastaneye gitmediği öğrenildi. Mağdurun iki gün sonra  "kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek yattığı yatakta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Biri kadın 6 kişi yakalandı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine polis olay gecesi dayak olayına karışan Uugonzolboo B(26), hamile olduğu belirtilien kız arkadaşı Mandukhan E.(28), Tesenun B.(30), Jambajamts M.(28), Baabankau A.(24), Khundermankh C.(18) gözaltına aldı.

Dövdüklerini itiraf ettiler
Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde Bolbaatar Tserennamıd ile kavga ettiklerini onu dövdüklerini itiraf ederlerken ,ancak daha sonra mağdurun evden ayrılarak gittiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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