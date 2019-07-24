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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile James Jeffrey arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile James Jeffrey arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Özel Temsilci James Jeffrey'nin 1 saat 20 dakika süren görüşmelerinde Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık şekilde vurgulandığı belirtildi.

Masada Suriye var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri vurgulandı

Kalın ve Jeffrey görüşmesinde, Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.

Güvenli Bölge 

Görüşmede ayrıca, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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