Vincent Janssen, Meksika Ligi'ne gitti

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması da giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi'ne transfer oldu.

Meksika kulüplerinden Monterrey, bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'i transfer etti.

2017-18 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen geçiren Janssen'in adı, bu yaz döneminde bir kez daha Fenerbahçe ile anılmıştı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Tottenham formasını 3 maçta giyebilen Janssen için Meksika ekibi Monterrey'in yaklaşık 7 Milyon Euro bonservis ödediği de yazıldı.