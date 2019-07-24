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Vincent Janssen, Meksika Ligi'ne gitti

Vincent Janssen, Meksika Ligi'ne gitti

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması da giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi'ne transfer oldu.

Meksika kulüplerinden Monterrey, bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'i transfer etti.

2017-18 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen geçiren Janssen'in adı, bu yaz döneminde bir kez daha Fenerbahçe ile anılmıştı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Tottenham formasını 3 maçta giyebilen Janssen için Meksika ekibi Monterrey'in yaklaşık 7 Milyon Euro bonservis ödediği de yazıldı. 

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