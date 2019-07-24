Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den rekor bir ücretle İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Eljif Elmas, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Napoli'ye sattığı Eljif Elmas transferini dün resmen duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, İtalyan kulübünden 16 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 3 milyon Euro da bonuslar alacağını açıklamıştı. Makedon futbolcu, yeni takımı Napoli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli’ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı.