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İçişleri Bakanlığı Bitlis-Merkez ilce kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı Bitlis-Merkez ilce kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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