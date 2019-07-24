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Otobüste gizlice genç kadının fotoğrafını çekti! Bakın ne ceza aldı

Otobüste gizlice genç kadının fotoğrafını çekti! Bakın ne ceza aldı

İSTANBUL 'da otobüste gizlice genç kadının fotoğraflarını çeken M.O., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.

İstanbul Şişli'de toplu taşıma aracına binen genç kadın, koridor kısmında oturdu. Bir süre sonra uyumaya başladı. Tartışmalar üzerne uyandı. Bir yolcunun sanığın telefonunu almaya çalıştığını fark etti.

Daha sonra sanık tarafından kendinin fotoğraflarının çekilidiğini öğrendi. Otobüse polis çağırıldı. Yapılan incelemede, M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Dava açıldı
Savcılık, sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Sanık M.O. suçlamaları kabul etmedi. Telefonunun yeni olduğunu ve yanlışlıkla fotoğraf çektiğin söyledi.

Mahkeme 2 yıl hapis cezası verdi
Mahkeme, sanık M.O.'yu "Özel hayatın gizliliğini hlal etmek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olaydan dolayı hiçbir pişmanlık göstermediğini belirten mahkeme, cezada erteleme ve indrim uygulamadı

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