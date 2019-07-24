Samsun'da feci ölüm! Annesi minik Erdemi otomobil ile duvar arasına sıkıştırdı
SAMSUN'da annesinin, aracıyla kazara çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk otomobil ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.
Samsun'da, 37 yaşındaki annenin el freni çekilmeyen aracı çalıştırması sonucu 2,5 yaşındaki oğlu Erdem B, otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Minik Erdem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aniden hareket etti
Merkez Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan A.B. (37) otomobiline bindi. A.B'nin viteste unutulan ve el freni çekilmeyen aracı çalıştırması sonucu araç aniden ileriye doğru hareket etti.
Otomobil ile duvar arasında kaldı
Bu sırada aracın önünde olan A.B'nin 2,5 yaşındaki oğlu Erdem B, otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Annesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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