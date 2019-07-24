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Asker biri gri kategoride olan 2 teröristi ikna etti teslim oldular

Asker biri gri kategoride olan 2 teröristi ikna etti teslim oldular

Van’da biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu. 

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. 

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