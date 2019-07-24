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KKTC Başbakanı Tatar komutanlarla birlikte hayalet şehir Kapalı Maraş'ta!

KKTC Başbakanı Tatar komutanlarla birlikte hayalet şehir Kapalı Maraş'ta!

Komutanlarla birlikte yerleşime açılması planlanan Kapalı Maraş'a giderek incelemelerde bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumların hedefi oldu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974'ten beri kapalı olan 'hayalet şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Generallerle birlikte gitti

Kapalı Maraş’taki incelemelerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.

45 yıldır kapalı

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı kalan Maraş’ın gerekli envanter çalışmalarının ardından tekrardan yerleşime açılmasını planlıyor.

Rum ve Yunan bu durumdan rahatsız

Başbakan Tatar'ın bu ziyareti, Rum tarafından büyük rahatsızlığa neden oldu. Yunanistan da Rumlara destek olarak, Türklerin Maraş'tan uzak durmasını istiyor.

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