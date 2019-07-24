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Microsoft'tan yapay zeka için dev yatırım hamlesi

Anadolu Ajansı
Microsoft'tan yapay zeka için dev yatırım hamlesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka teknolojisi konusunda yatırım yapmaya devam ediyor. Microsoft, yapay zeka şirketi OpenAI'ye 1 milyar dolar yatırım yapacak.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, Microsoft, Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında en iddialı araştırma grubu olan OpenAI'ye 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

Microsoft, bu yatırımla insan beynine benzer şekilde çalışacak yapay zeka teknolojisi geliştirmeyi ve bu teknolojiyi şirketin dünyaya yayılan bulut bilişim sistemi Azure'de çalıştırmayı hedefliyor.

Yeni bir döneme girmesi bekleniyor
Space X'in kurucusu Elon Musk'ın da bulunduğu teknoloji geliştiriciler tarafından kurulan OpenAI'nin, Microsoft'un 1 milyar dolarlık yatırımıyla yeni bir döneme girmesi bekleniyor. OpenAI, yapay zeka teknolojisindeki yarışı kazanmak için, eşleme yapabilen ve insanların bilişsel yeteneklerine üstün gelebilecek tam yapay zeka sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Sadece bir direktör atama hakkı var
Haberde görüşlerine yer verilen OpenAI Başkanı Greg Brockman, insan beyninin büyüklüğüne yakın bir sinir ağının bir yapay zeka olarak eğitilebilmesini test ettiklerini belirterek, bunun gerçekleşmesi durumunda insanlık için önemli bir gelişme olacağını ifade etti.
Microsoft'un büyük ölçekteki yatırımına rağmen OpenAI'nin araştırma gündemini kendisinin belirleyeceği belirtilen haberde tüm kararların şirket bünyesinde alınacağı belirtildi. Haberde Microsoft'un şirkete sadece bir direktör atama hakkının olduğu da anımsatıldı.

DeepMind'ı satın almıştı
Silikon Vadisi'nin diğer bir devi olan Google da 2014 yılında Londra merkezli ve insan seviyesinde yapay zeka sistemleri geliştiren DeepMind'ı satın almıştı.

Büyük veri
Uzmanlar, teknoloji devlerinin yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapmasının, şirketlerin büyük veri üzerinde çalışabilen ve derin öğrenme sistemlerini kullanarak şirketlere etkili sonuçlar sağlayabilen bilgi işlem taleplerini yansıttığını savunuyor.

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