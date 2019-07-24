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Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Anadolu Ajansı
Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'da forma giyen 27 yaşındaki sağ bek Zeki Yavru ile 1 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'da forma giyen 27 yaşındaki sağ bek Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen törende konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, hedeflerinin Süper Lig'de ilk 5 olduğunu belirtti.

İç transfer de dahil 12 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını, kadroya 5 oyuncu daha katmayı planladıklarını aktaran Çetin, "Yeni transferin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan Çetin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı ile diğer gazetecilerin bayramını kutladı.

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