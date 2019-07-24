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Türkiye'ye tatile gelecek Almanya'daki Türklere büyük şok

Türkiye'ye tatile gelecek Almanya'daki Türklere büyük şok

10 yıldır Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg yakınındaki, Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi ‘Business Reisen‘in sahibi Mehmet Y. yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, biletlerini vermeden ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Yapılan şikâyet üzerine polis inceleme başlatırken, önceden satın aldıkları biletlerle Türkiye tatili için hazırlık yapan onlarca kişi acentenin bürosunun önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi.

Saçımızı süpürge yapıp çalıştık

Mağdurlardan Gülşah Aksoy, Ayşe Yıldırım, Yüksel Deşat ve Ahmet Kaya, bütün bir yıl birikim yaparak, hem yakınlarını görmek, hem de vatan hasretini gidermek için bilet aldıklarını belirterek; alın terleriyle kazandıkları paraların uçup gittiğini ifade ettiler.

THY, bi yıl önce acenteliği iptal etmiş

THY yetkilileri, kendilerine yüksek meblağda borcu olan Business Reisen’in sözleşmesinin bir yıl önce iptal edildğini ve onunla beraber iş yapmakta olan Nürnberg’teki bir başka acentenin sözleşmesinin de iptal edildiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, THY adına bilet talep edip mağdur duruma düşenlerin THY ofisine müracaatları halinde kendilerine kârsız bilet satışı yapılabileceğini ve böylelikle kendilerine yardımcı olunacağını bildirdi.

HAKKINIZI HELAL EDİN DİYE YAZI ASTI

THY’nin yanı sıra, Sun Express’ten bilet alanlar da mağdur olurken, kayıplara karışan Mehmet Y. bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; mali zorluk içinde olduğunu, büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.

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