Kayseri'de keçi otlatan çoban buldu bölge kazıldı çıkanlar herkesi şaşırttı
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çobanın fosil parçası bulmasıyla birlikte, 10 ay önce başlatılan kazı çalışmalarında, fil, zürafa, at ve gergedanlara ait 280 fosil bulundu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulundu. 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller, uzmanlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Bölgede kazı çalışmaları, 8 kişilik ekip sürdürüyor.
Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Antropolog Özge Kahya, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile başlattıkları kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
Fillere ait fosiller 7.5 milyon yıllık: "Yaklaşık 7,5 milyon yıllık bu fosiller, genellikle fillere ait. 'Bovit' denilen boş boynuzlulara, gergedan ve zürafalara ait örnekler de var. Yaklaşık 111 kilometrelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Yamula Barajı çevresi bizim konumumuz olmaktadır. Çevril, Taşhan ve Hırka Mahallerinin baraj kıyılarında çalışmalar yapıyoruz."
Kazılar ekim ayı sonuna kadar devam edecek: Bu yıl ki kazı çalışmalarına Haziran ayında başladıklarını belirten Kahya, "Bu kazı çalışmalarımız ekim sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık 8 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda bilimsel danışmanlığımızı yapmakta olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlivan bizim bilimsel danışmanlığımızı yapmaktadır. Bugün bir file ait leğen kemiğinin çok iyi korunma durumu olmadığı için alçı çekme uygulamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.