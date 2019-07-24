Kayseri'de keçi otlatan çoban buldu bölge kazıldı çıkanlar herkesi şaşırttı

Kazılar ekim ayı sonuna kadar devam edecek: Bu yıl ki kazı çalışmalarına Haziran ayında başladıklarını belirten Kahya, "Bu kazı çalışmalarımız ekim sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık 8 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda bilimsel danışmanlığımızı yapmakta olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlivan bizim bilimsel danışmanlığımızı yapmaktadır. Bugün bir file ait leğen kemiğinin çok iyi korunma durumu olmadığı için alçı çekme uygulamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.