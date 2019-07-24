Sel felaketinin yaşandığı Düzce'yle ilgili flaş karar

DÜZCE, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de, şimdiye kadar 7 kayıp vatandaştan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valilik sel nedeniyle bölgede 100 binanın yıkıldığını, 75 binanın ağır hasar, 300 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı. Bin 687 çiftçinin de selden etkilendiği belirtildi.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerinde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Afet bölgesi ilan edildi

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valilikçe teknik personel tarafından bölgede yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanan ön hasar tespit çalışmalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felaketine ilişkin dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Selin etkilerinin ne kadar sert olduğu görüldü. Kayıp 7 vatandaşımızdan 5'inin cenazesine ulaşıldı. 2 kardeşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerimiz, AFAD ve bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Buradaki süreç valimiz koordinasyonunda işletiliyor. İklim değişikliğiyle ilgili mücadele ülkemizin en önemli gündem maddesi.

''Her türlü adımı atacağımızı yineliyorum''

Eylem planlarımızı açıklamıştık. Yapılması gerken işlemleri valilik kararıyla belediyelerimize gönderdik. Dere güzergahları üzerindeki konutun taşınma sürecini yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgemizde de iklim değişikliğinin ikinci etabı olan mücadeleyi sürdürme amacıyla tespitlerimize başladık. Yapılması gereken her türlü adımı atacağımızı yineliyorum.

''66 bina boşaltılacak''

Dere kenarındaki binaların taşınması önceliğimiz. 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. 319 az 45 ağır 85 yıkık bina ve 26 da istinat duvarı var. 66 bina da heyelan riski altında. Bu binaların boşaltılması sürecini yapıyoruz. Tespit çalışmaları bitince bu süreci yapacağız. Belediyelerimizin ihtiyacı olan tüm desteği vereceğiz."