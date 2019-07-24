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Diyarbakır'da polis aracına saldırı

Diyarbakır'da polis aracına saldırı

Son dakika! Diyarbakır'da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

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