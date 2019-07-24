HABER /  GÜNCEL
ADV Allah için sev, Allah için sevindir

Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılar

Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılar

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir merkez, ilçeler ve köylerde 46 noktada ve Manisa ili Kırkağaç ilçesinde toplam 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen “Bumerang” yapılan eş zamanlı operasyonda, 5'i bayan 47 erkek şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin fuhuş amaçlı pazarladıkları 12 bayan ve bu bayanlarla fuhuş yapan 101 şahsın ifadesi alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı pazarladıkları bayanların çıplak, yarı çıplak ve muhtelif resimlerinin olduğu dizüstü bilgisayar, 2 bin 765 TL para, 10 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve cinsel içerikli ürünler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonunda mahkemeye çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı
Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı
Trump, Türkiye'ye yaptırım teklifini reddetti
Trump, Türkiye'ye yaptırım teklifini reddetti
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı
Bakan açıkladı: Türkiye 500 saldırıyı bertaraf ediyor
Bakan açıkladı: Türkiye 500 saldırıyı bertaraf ediyor
İran Trump'a resti çekti; Üslerini vururuz
İran Trump'a resti çekti; Üslerini vururuz
Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi
Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi
ÖNCEKİ HABERLER
DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM saat açıklaması
DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM saat açıklaması
Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
Trabzonspor golcüsünü Roma'da buldu!
Trabzonspor golcüsünü Roma'da buldu!
Devlet Bahçeli'den Lozan açıklaması
Devlet Bahçeli'den Lozan açıklaması
Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu
Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu
Kurban bayramı 9 gün oldu mu resmi açıklama haberi
Kurban bayramı 9 gün oldu mu resmi açıklama haberi
Yorumlar